Квартиры за год подорожали на 19,4 %

В среднем квадратный метр жилья по итогам прошлого года в России стоит 82,7 тыс. рублей. За год стоимость квартир выросла в среднем на 19,4 %. В Сочи и Краснодаре квадратный метр подорожал особенно сильно.
Ипотека с господдержкой и подорожание стройматериалов и работ разогнали цены на первичке, а вторичка всегда подтягивается за ней, отмечают эксперты.
Расклад по городам такой:
Город
Повышение цены за кв м, %
Повышение цены за квартиру, %
Москва
18,7
20,4
Сочи
82,2
48,4
Санкт-Петербург
25,8
13,2
Московская область
42,0
34,3
Краснодар
63,6
49,9
Исследование провел портал «Мир квартир».
Кстати, цены на жилье растут быстрее, чем ставки по аренде. Поэтому сдача квартир в аренду становится все менее прибыльным делом.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?
Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.