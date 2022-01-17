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Квартиры за год подорожали на 19,4 %

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Рубрика Общество. Люди. События
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В среднем квадратный метр жилья по итогам прошлого года в России стоит 82,7 тыс. рублей. За год стоимость квартир выросла в среднем на 19,4 %. В Сочи и Краснодаре квадратный метр подорожал особенно сильно.

Ипотека с господдержкой и подорожание стройматериалов и работ разогнали цены на первичке, а вторичка всегда подтягивается за ней, отмечают эксперты.

Расклад по городам такой:

Город

Повышение цены за кв м, %

Повышение цены за квартиру, %

Москва

18,7

20,4

Сочи

82,2

48,4

Санкт-Петербург

25,8

13,2

Московская область

42,0

34,3

Краснодар

63,6

49,9

Исследование провел портал «Мир квартир».

Кстати, цены на жилье растут быстрее, чем ставки по аренде. Поэтому сдача квартир в аренду становится все менее прибыльным делом.

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