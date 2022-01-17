Квартиры за год подорожали на 19,4 %

В среднем квадратный метр жилья по итогам прошлого года в России стоит 82,7 тыс. рублей. За год стоимость квартир выросла в среднем на 19,4 %. В Сочи и Краснодаре квадратный метр подорожал особенно сильно.

Ипотека с господдержкой и подорожание стройматериалов и работ разогнали цены на первичке, а вторичка всегда подтягивается за ней, отмечают эксперты.

Расклад по городам такой:

Город Повышение цены за кв м, % Повышение цены за квартиру, % Москва 18,7 20,4 Сочи 82,2 48,4 Санкт-Петербург 25,8 13,2 Московская область 42,0 34,3 Краснодар 63,6 49,9

Исследование провел портал «Мир квартир».

Кстати, цены на жилье растут быстрее, чем ставки по аренде. Поэтому сдача квартир в аренду становится все менее прибыльным делом.