Российский рынок просел, что покупать? Советы инвесторов

Инвесторы рассказали, нужно ли подгадывать момент падения рынка, чтобы начинать скупать подешевевшие активы, и наступил ли такой момент сейчас.

Индекс Мосбиржи просел на 17% по сравнению с октябрем прошлого года, доллар торгуется на отметке 76 рублей. Все это из-за обострившейся внешнеполитической обстановки и риска новых санкций против России. Именно в такие моменты инвесторы пытаются «поймать дно» и начать скупать подешевевшие активы.

Так, директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский считает, что для российского инвестора лучший способ что-то купить — именно падение рынка. Но тут нужно учитывать, что рынок может упасть еще сильнее, и есть риск попасть на «двойное дно».

Не советует бросаться скупать акции и руководитель отдела торговли акциями «Атона» Элбек Далимов. Вместо этого он рекомендует выждать и посмотреть, куда будет развиваться ситуация.

А директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа капитал» Владимир Брагин не советует подгадывать момент для начала инвестиций. По его словам, инвестировать нужно начинать тогда, когда на это есть деньги.

По мнению экспертов, сейчас стоит вкладываться в акции российских компаний, таких, как «Газпром», «Газпром нефть», «Роснефть», «Северсталь». Не советуют хранить деньги в рублях, только в рублевых активах. И еще советуют обратить внимание на долгосрочные облигации.

По материалам VPost.