Срок пребывания иностранца из ЕАЭС зависит от срока трудового договора

При приеме на работу иностранца надо сообщить в МВД. В ответ работодатель получит бумажную справку или электронное сообщение.
За разъяснениями по этому вопросу обратился наш подписчик в разделе «Клерк.Консультации».
Компания принимает на работу гражданина Армении, у которого срок временного пребывания заканчивается через 2 месяца.В связи с этим у работодателя возникли вопросы:
- имеет ли значение срок пребывания, который вот-вот закончится?
- какое отделение МВД уведомлять о приеме иностранца?
- что МВД выдаст в ответ на уведомление?
«По общему правилу, по окончании срока временного пребывания иностранец, временно пребывающий в РФ в безвизовом порядке, обязан выехать из России, если только не возникли законные обстоятельства, позволяющие ему не покидать территорию РФ.
Однако по договору о ЕАЭС срок временного пребывания иностранца определяется сроком действия трудового или договора ГПХ.Если документы сдавать непосредственно в подразделение по вопросам миграции, в ответ выдается справка (ее образец есть в приложении № 3 к Порядку, утв. приказом МВД от 30.07.2020 № 536).
Уведомлять о приеме/увольнении иностранца надо территориальный орган МВД на региональном уровне в субъекте РФ, где этот иностранец работает.
Если уведомление направить в электронной форме, в ответ МВД отправить электронное сообщение о приеме уведомления не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомлений от работодателя.»
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