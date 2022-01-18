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Срок пребывания иностранца из ЕАЭС зависит от срока трудового договора

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Рубрика Трудовые отношения
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При приеме на работу иностранца надо сообщить в МВД. В ответ работодатель получит бумажную справку или электронное сообщение.

За разъяснениями по этому вопросу обратился наш подписчик в разделе «Клерк.Консультации».

Компания принимает на работу гражданина Армении, у которого срок временного пребывания заканчивается через 2 месяца.

В связи с этим у работодателя возникли вопросы:

  • имеет ли значение срок пребывания, который вот-вот закончится?
  • какое отделение МВД уведомлять о приеме иностранца?
  • что МВД выдаст в ответ на уведомление?
Ответ дала эксперт «Клерка» Юлия Жижерина.

«По общему правилу, по окончании срока временного пребывания иностранец, временно пребывающий в РФ в безвизовом порядке, обязан выехать из России, если только не возникли законные обстоятельства, позволяющие ему не покидать территорию РФ.

Однако по договору о ЕАЭС срок временного пребывания иностранца определяется сроком действия трудового или договора ГПХ.

Уведомлять о приеме/увольнении иностранца надо территориальный орган МВД на региональном уровне в субъекте РФ, где этот иностранец работает.

Если документы сдавать непосредственно в подразделение по вопросам миграции, в ответ выдается справка (ее образец есть в приложении № 3 к Порядку, утв. приказом МВД от 30.07.2020 № 536).

Если уведомление направить в электронной форме, в ответ МВД отправить электронное сообщение о приеме уведомления не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомлений от работодателя.»

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