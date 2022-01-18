⚡️ Мишустин призвал работодателей перевести персонал на удаленку, где это возможно

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал всех работодателей страны по возможности перевести свой персонал на удаленную работу.

Об этом он заявил на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Обращаясь к работодателям, чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь, это касается старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями», — сказал Мишустин.

Глава правительства также попросил работодателей обратить внимание на необходимость тестирования на ковид сотрудников, которые не перешли на удаленный режим. И заодно сказал, что нужно им создать максимально безопасные условия на рабочих местах.

По материалам «РИА Новости».