⚡️ Собянин продлил самоизоляцию пожилым и удаленку для 30% сотрудников до 1 апреля

В Москве из-за резкого роста заболевших коронавирусом до 1 апреля продлили самоизоляцию для пожилых людей, хронических больных, и продлили удаленку для 30% сотрудников.

По словам мэра, неизвестно, насколько новый штамм «омикрон» опасен для старшего поколения, поэтому было принято такое решение.

Ранее требование о самоизоляции действовало до 25 февраля.

Также до 1 апреля продлили требование отправить не менее 30% работников на дистанционный режим. Собянин попросил, по возможности, перевести на удаленку максимальное количество человек.

По материалам блога Собянина.

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