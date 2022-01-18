Бухгалтеры, как и юристы, тоже жалуются на профессиональное выгорание. И таких много, как показали недавние опросы на «Клерке».
Опрос мы провели в телеграм-канале, вот какие результаты:
И на «Клерке»:
Как видим, больше всего проголосовавших бухгалтеров в обоих случаях сообщили о выгорании.
В комментариях те, кто сообщил о выгорании, сетуют на то, что приходится работать, так как уйти некуда, а жить на что-то надо.
Редко проскакивали мнения, что все в профессии нравится и менять ее не собираются.
Еще реже кому-то удалось построить небольшой бизнес (небухгалтерский) или организовать себе пассивный доход.
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