Бухгалтеры, как и юристы, тоже жалуются на профессиональное выгорание. И таких много, как показали недавние опросы на «Клерке».

Опрос мы провели в телеграм-канале, вот какие результаты:

И на «Клерке»:

Как видим, больше всего проголосовавших бухгалтеров в обоих случаях сообщили о выгорании.

В комментариях те, кто сообщил о выгорании, сетуют на то, что приходится работать, так как уйти некуда, а жить на что-то надо.

Редко проскакивали мнения, что все в профессии нравится и менять ее не собираются.

Еще реже кому-то удалось построить небольшой бизнес (небухгалтерский) или организовать себе пассивный доход.