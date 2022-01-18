Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Почти половина бухгалтеров пожаловались на выгорание. Но уходить из профессии им некуда

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Карьера бухгалтера
Версия для печати

Бухгалтеры, как и юристы, тоже жалуются на профессиональное выгорание. И таких много, как показали недавние опросы на «Клерке».

Опрос мы провели в телеграм-канале, вот какие результаты:

2

И на «Клерке»:

1

Как видим, больше всего проголосовавших бухгалтеров в обоих случаях сообщили о выгорании.

Посмотрите запись вебинара «Обесценивание работы бухгалтера клиентом: что делать?». Выгорание иногда происходит именно из-за этого — не ценят, считают, что только «отчеты рисуете» и «кнопки нажимаете».

В комментариях те, кто сообщил о выгорании, сетуют на то, что приходится работать, так как уйти некуда, а жить на что-то надо.

Редко проскакивали мнения, что все в профессии нравится и менять ее не собираются.

Еще реже кому-то удалось построить небольшой бизнес (небухгалтерский) или организовать себе пассивный доход.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

Узнайте, когда делать переходные проводки по новым ФСБУ, чтобы они не попали в отчетность за 2021 год.

Только 4 февраля пошаговый разбор заполнения бухотчетности с учетом новых ФСБУ на трехчасовом вебинаре с Альмином Рабиновичем.

Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить