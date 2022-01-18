Российскому бизнесу намекнули, что надо повысить зарплаты сотрудникам

У бизнеса есть возможность повысить зарплаты или модернизировать производство, поскольку у него был рост чистой прибыли в 2021 году, считают власти.

Такое мнение высказал глава МЭР Максим Решетников.

По его словам, в стране много рабочих мест с низкой производительностью труда и низкой оплатой. Сейчас есть хороший шанс от этого уйти — наблюдается дефицит рабочей силы, а рост чистой прибыли у компаний, по мнению министра, поможет инвестировать в рост зарплат и повышение эффективности, и модернизацию производств.

«Бизнес может себе это позволить» — считает Решетников.

По материалам «ТАСС».