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Индекс Мосбиржи сегодня упал ниже 3500 пунктов

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Рубрика Экономика России
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Сегодня индекс Мосбиржи обновил рекорд по падению, снизившись ниже 3500 пунктов. Последний раз ниже этой отметки он опускался 14 декабря.

На открытии торгов он составил 3477,97 пункта, снизившись на 2,31%.

Лидерами падения среди российских компаний оказались:

  • «Норникель» (—2,9%),
  • АФК «Система» (—2,67%),
  • TCS Group (—2,64%).
По материалам «Коммерсантъ».

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