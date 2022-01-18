Индекс Мосбиржи сегодня упал ниже 3500 пунктов

Сегодня индекс Мосбиржи обновил рекорд по падению, снизившись ниже 3500 пунктов. Последний раз ниже этой отметки он опускался 14 декабря.

На открытии торгов он составил 3477,97 пункта, снизившись на 2,31%.

Лидерами падения среди российских компаний оказались:

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

Узнайте, когда делать переходные проводки по новым ФСБУ, чтобы они не попали в отчетность за 2021 год.

Только 4 февраля пошаговый разбор заполнения бухотчетности с учетом новых ФСБУ на трехчасовом вебинаре с Альмином Рабиновичем.

Записаться>>>