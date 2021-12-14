Индекс Московской биржи вчера поставил рекорд по падению

Индекс МосБиржи ко вчерашнему вечеру упал на 3,7%, что оказалось рекордом впервые с апреля 2020 года. На фоне напряженной внешнеполитической ситуации это грозит тем, что западные инвесторы будут избавляться от рублевых активов.

На закрытии торгов индекс остановился на отметке 3618,31 пункта. При этом, на мировых площадках тоже было падение, но не столь впечатляющее: ведущие европейские индексы опустились на 0,6–0,8%, ведущие американские индикаторы к 20:00 потеряли 0,9–1,3%.

Из-за политических рисков сильнее всего страдают акции с высоким весом в индексах (например, MSCI Russia), а также наиболее популярные у нерезидентов — в частности, акции Сбербанка, «Газпрома», ЛУКОЙЛа, «Яндекса», НОВАТЭКа. Иностранцы не хотят вкладываться в рисковые активы накануне длинных праздников, считают эксперты.

Кроме того, рынок ждет заседания ФРС, которое состоится в среду, и от которого ожидают повышения процентной ставки. О том, как это повлияет на вондовый рынок, на «Клерке» недавно писали.

По материалам «Коммерсантъ».