До 20 января компании на ОСНО без деятельности должны сдать единую упрощенную декларацию

Если компания находится на общем режиме, не ведет деятельность, а на расчетном счете — никаких движений, то вместо сдачи двух деклараций (по НДС и налогу на прибыль) вы можете сдать одну — ЕУД.

Заполнить и сдать ЕУД за 2021 год надо до 20 января.

Как заполнить декларацию:

НДС Налог на прибыль Графа 1 Налог на добавленную стоимость Налог на прибыль организаций Графа 2 21 25 Графа 3 3 0 Графа 4 04 -

В 1С это выглядит так:

Имейте в виду: если движения по счету в 2021 году были, сдавать ЕУД нельзя. В этом случае надо сдать отдельно декларацию по НДС и декларацию по налогу на прибыль. Причем списанная со счета комиссия банка — это тоже причина, по которой сдавать ЕУД нельзя.