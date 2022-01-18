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До 20 января компании на ОСНО без деятельности должны сдать единую упрощенную декларацию

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Рубрика Налоговая отчетность
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Если компания находится на общем режиме, не ведет деятельность, а на расчетном счете — никаких движений, то вместо сдачи двух деклараций (по НДС и налогу на прибыль) вы можете сдать одну — ЕУД.

Заполнить и сдать ЕУД за 2021 год надо до 20 января.

Как заполнить декларацию:

 

НДС

Налог на прибыль

Графа 1

Налог на добавленную стоимость

Налог на прибыль организаций

Графа 2

21

25

Графа 3

3

0

Графа 4

04

-

В 1С это выглядит так:

1

Имейте в виду: если движения по счету в 2021 году были, сдавать ЕУД нельзя. В этом случае надо сдать отдельно декларацию по НДС и декларацию по налогу на прибыль. Причем списанная со счета комиссия банка — это тоже причина, по которой сдавать ЕУД нельзя.

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