До 20 января компании на ОСНО без деятельности должны сдать единую упрощенную декларацию

Если компания находится на общем режиме, не ведет деятельность, а на расчетном счете — никаких движений, то вместо сдачи двух деклараций (по НДС и налогу на прибыль) вы можете сдать одну — ЕУД.
Заполнить и сдать ЕУД за 2021 год надо до 20 января.
Как заполнить декларацию:
НДС
Налог на прибыль
Графа 1
Налог на добавленную стоимость
Налог на прибыль организаций
Графа 2
21
25
Графа 3
3
0
Графа 4
04
-
В 1С это выглядит так:
Имейте в виду: если движения по счету в 2021 году были, сдавать ЕУД нельзя. В этом случае надо сдать отдельно декларацию по НДС и декларацию по налогу на прибыль. Причем списанная со счета комиссия банка — это тоже причина, по которой сдавать ЕУД нельзя.
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