Об открытии счета на онлайн-бирже обмена криптовалют не надо сообщать налоговикам

Физлица не должны отчитываться перед ИФНС о движениях денег по счетам в интернет-сервисах, где проходят операции с цифровыми валютами.
Также не надо сдавать сообщение об открытии счетов:
- в онлайн-сервисе обмена цифровых валют;
- на онлайн-биржах обмена криптовалют.
Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/104885 от 22.12.2021.
При этом личные доходы физлиц облагаются НДФЛ. Их надо указать в декларации 3-НДФЛ. Ее сдают до 30 апреля, а налог платят до 15 июля следующего года.
При расчете базы для НДФЛ доходы можно уменьшить на расходы. Доказать расходы можно любыми документами, оформленными по законам РФ или другой страны (если они были в другой стране).
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