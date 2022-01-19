Налоговики приняли у ИП две первичных декларации по УСН за один год

Если вы неправильно указали код налогового периода в декларации по УСН и хотите исправить ошибку, новую декларацию сдайте как уточненку. Пересдача без указания номера корректировки может обернуться проблемой.
Историей поделилась участница нашего форума.
ИП при закрытии сначала сдал декларацию по УСН с кодом периода «96». Потом бизнесмен одумался и сдал декларацию с кодом «50».
В итоге получилось, что ИП сдал две первичные декларации с одними и теми же цифрами, но с разными кодами.
Налоговики обе декларации приняли, обе внесли в свою базу и два раза начислили налог. ИП оказался в должниках.
Теперь бизнесмен намерен сдать уточненку с кодом 96, обнулив в ней показатели. Тогда лишний налог из КРСБ уйдет.
А что бы вы предприняли в этой ситуации?
Обсуждение идет в теме форума «ИП на УСН закрытие — подано 2 декларации с разными кодами».
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021
Узнайте, когда делать переходные проводки по новым ФСБУ, чтобы они не попали в отчетность за 2021 год.
Только 4 февраля пошаговый разбор заполнения бухотчетности с учетом новых ФСБУ на трехчасовом вебинаре с Альмином Рабиновичем.