Налоговики приняли у ИП две первичных декларации по УСН за один год

Если вы неправильно указали код налогового периода в декларации по УСН и хотите исправить ошибку, новую декларацию сдайте как уточненку. Пересдача без указания номера корректировки может обернуться проблемой.

Историей поделилась участница нашего форума.

ИП при закрытии сначала сдал декларацию по УСН с кодом периода «96». Потом бизнесмен одумался и сдал декларацию с кодом «50».

Код 96 указывают при прекращении деятельности по УСН (после формы 26.2-8), а код 50 — при ликвидации фирмы или закрытии ИП.

В итоге получилось, что ИП сдал две первичные декларации с одними и теми же цифрами, но с разными кодами.

Налоговики обе декларации приняли, обе внесли в свою базу и два раза начислили налог. ИП оказался в должниках.

Теперь бизнесмен намерен сдать уточненку с кодом 96, обнулив в ней показатели. Тогда лишний налог из КРСБ уйдет.

А что бы вы предприняли в этой ситуации?

Обсуждение идет в теме форума «ИП на УСН закрытие — подано 2 декларации с разными кодами».