Фирма с учредителем-НКО не может применять УСН

Организации, в которых доля участия других организаций составляет более 25 %, не могут перейти на УСН. Даже если эта другая организация — некоммерческая.

В письме № 03-11-06/2/104835 от 22.12.2021 Минфин разобрал ситуацию, когда 100 % доли в ООО принадлежит общественной организации.

В этом случае применение УСН невозможно, говорится в документе.