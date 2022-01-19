Фирма с учредителем-НКО не может применять УСН

Организации, в которых доля участия других организаций составляет более 25 %, не могут перейти на УСН. Даже если эта другая организация — некоммерческая.
В письме № 03-11-06/2/104835 от 22.12.2021 Минфин разобрал ситуацию, когда 100 % доли в ООО принадлежит общественной организации.
В этом случае применение УСН невозможно, говорится в документе.
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