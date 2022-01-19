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💥 Стало известно, как будут расти пенсии в ближайшие три года

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Рубрика Пенсии
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В этом году пенсии повысят на 8,6 %, хотя планировали на 5,9 %. Стоимость пенсионного балла вырастет, в том числе и в следующие годы. Мы подготовили таблицу.

Завтра Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект, в который в срочном порядке вписали поправки о повышенной индексации пенсий с 2022 года.

Сегодня комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате принять эти поправки.

Изменение внесут в закон №350-ФЗ от 03.10.2018, в котором сейчас прописана стоимость пенсионных баллов вплоть до 2024 года.

Из-за того, что поменялся процент индексации в 2022 году, стоимость баллов за все последующие годы тоже увеличится.

Смотрите в нашей таблице, как хотели индексировать пенсии раньше, и как их будут индексировать сейчас.

Год

Процент индексации

Стоимость балла

Размер фиксированной выплаты

 

Было

Стало

Было

Стало

Было

Стало

2021

6,3 %

98,86

6 044,48

2022

5,9 %

8,6 %

104,69

107,36

6 401,10

6 564,31

2023

5,6 %

110,55

113,37

6 759,56

6 931,91

2024

5,5 %

116,63

119,61

7 131,34

7 313,17

В законопроекте сказано, что пенсии пересчитают задним числом с 1 января 2022 года. То есть пенсионеры получат доплату.

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