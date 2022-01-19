💥 Стало известно, как будут расти пенсии в ближайшие три года

В этом году пенсии повысят на 8,6 %, хотя планировали на 5,9 %. Стоимость пенсионного балла вырастет, в том числе и в следующие годы. Мы подготовили таблицу.

Завтра Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект, в который в срочном порядке вписали поправки о повышенной индексации пенсий с 2022 года.

Сегодня комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате

Изменение внесут в закон №350-ФЗ от 03.10.2018, в котором сейчас прописана стоимость пенсионных баллов вплоть до 2024 года.

Из-за того, что поменялся процент индексации в 2022 году, стоимость баллов за все последующие годы тоже увеличится.

Смотрите в нашей таблице, как хотели индексировать пенсии раньше, и как их будут индексировать сейчас.

Год Процент индексации Стоимость балла Размер фиксированной выплаты Было Стало Было Стало Было Стало 2021 6,3 % 98,86 6 044,48 2022 5,9 % 8,6 % 104,69 107,36 6 401,10 6 564,31 2023 5,6 % 110,55 113,37 6 759,56 6 931,91 2024 5,5 % 116,63 119,61 7 131,34 7 313,17

В законопроекте сказано, что пенсии пересчитают задним числом с 1 января 2022 года. То есть пенсионеры получат доплату.