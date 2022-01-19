💥 Стало известно, как будут расти пенсии в ближайшие три года

В этом году пенсии повысят на 8,6 %, хотя планировали на 5,9 %. Стоимость пенсионного балла вырастет, в том числе и в следующие годы. Мы подготовили таблицу.
Завтра Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект, в который в срочном порядке вписали поправки о повышенной индексации пенсий с 2022 года.Сегодня комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате принять эти поправки.
Изменение внесут в закон №350-ФЗ от 03.10.2018, в котором сейчас прописана стоимость пенсионных баллов вплоть до 2024 года.
Из-за того, что поменялся процент индексации в 2022 году, стоимость баллов за все последующие годы тоже увеличится.Смотрите в нашей таблице, как хотели индексировать пенсии раньше, и как их будут индексировать сейчас.
Год
Процент индексации
Стоимость балла
Размер фиксированной выплаты
Было
Стало
Было
Стало
Было
Стало
2021
6,3 %
98,86
6 044,48
2022
5,9 %
8,6 %
104,69
107,36
6 401,10
6 564,31
2023
5,6 %
110,55
113,37
6 759,56
6 931,91
2024
5,5 %
116,63
119,61
7 131,34
7 313,17
В законопроекте сказано, что пенсии пересчитают задним числом с 1 января 2022 года. То есть пенсионеры получат доплату.
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