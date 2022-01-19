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Поправки в НК предложили вносить в один день, за полгода до того, как они вступят в силу

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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С учетом того, что в НК постоянно вносят множество поправок, налоговая система становится непредсказуемой. Поэтому поправки нужно вносить в НК заранее, решили участники дискуссии о налогах на Гайдаровском форуме.

Дискуссия началась с вопроса ее модератора, главы комитета ГД по налогам Андрея Макарова: каковы три приоритета налоговой политики?

Представитель Минфина, замглавы ведомства Алексей Сазонов, назвал: «администрируемость, собираемость, предсказуемость».

А глава ФНС Даниил Егоров перечислил «упрощение, доверие, и [тут была внушительная пауза] адекватность реалиям».

Макарова зацепило слово «предсказуемость». Он привел данные, что за прошедший год приняли 24 поправки в НК, и сейчас в Думе лежит уже 16 проектов поправок. Можно ли тут говорить о предсказуемости?

Он предложил идею на примере «Юрьего дня», чтобы все поправки вносили в НК за полгода до их вступления в силу, вступали они в силу с 1 января, и все бы успевали к ним подготовиться. Налоговики — сделать по ним цифровизацию, плательщики — просто изучить и привыкнуть.

Участники дискуссии с ним согласились, но выразили сомнения, что так будет.

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