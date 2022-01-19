Причина офшоров — не оптимизация налогов, а страх, что отберут бизнес, считает депутат

Бизнес регистрировали через офшоры не только из-за налоговой оптимизации, а потому, что его могут «отжать», рассказал на Гайдаровском форуме председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

По мнению Макарова, бизнес в нашей стране строили через офшоры потому, что не было стабильности законов. Поэтому был и Кипр с его английским регулированием, и все остальное.

Кроме того, в России долгое время не уважали частную собственность. По этому поводу депутат вспомнил приватизацию, когда обещали по «Волге» на ваучер.

И наконец, причина офшоров, по словам Макарова — абсолютное всевластие силовиков над бизнесом. Когда ты строишь самый маленький бизнес, к тебе приходят и требуют либо долю в нем, либо просто его отбирают.

Он задал ФНС и Минфину (в лице Егорова и Сазонова), вопрос, можно ли с этим что-то сделать. И поспешил сказать «не отвечайте, вам нельзя».