Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Причина офшоров — не оптимизация налогов, а страх, что отберут бизнес, считает депутат

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налоги, взносы, пошлины
Версия для печати

Бизнес регистрировали через офшоры не только из-за налоговой оптимизации, а потому, что его могут «отжать», рассказал на Гайдаровском форуме председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

По мнению Макарова, бизнес в нашей стране строили через офшоры потому, что не было стабильности законов. Поэтому был и Кипр с его английским регулированием, и все остальное.

Кроме того, в России долгое время не уважали частную собственность. По этому поводу депутат вспомнил приватизацию, когда обещали по «Волге» на ваучер.

И наконец, причина офшоров, по словам Макарова — абсолютное всевластие силовиков над бизнесом. Когда ты строишь самый маленький бизнес, к тебе приходят и требуют либо долю в нем, либо просто его отбирают.

Он задал ФНС и Минфину (в лице Егорова и Сазонова), вопрос, можно ли с этим что-то сделать. И поспешил сказать «не отвечайте, вам нельзя».

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

Узнайте, когда делать переходные проводки по новым ФСБУ, чтобы они не попали в отчетность за 2021 год.

Только 4 февраля пошаговый разбор заполнения бухотчетности с учетом новых ФСБУ на трехчасовом вебинаре с Альмином Рабиновичем.

Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить