Уставный капитал нужно оплатить в срок до 4 месяцев после регистрации. Однако чаще это происходит через более долгий срок. Эксперт рассказывает, что на практике это не редкость, хотя есть риски, что компанию принудительно ликвидирует налоговая.

Спрашивает наш подписчик.

«Подскажите, пожалуйста, как теперь поступить. ООО не внесло УК в срок, фирме уже больше полугода. Учредитель единственный, он же директор. Что теперь грозит, как быть?».

Прокомментировала

«В соответствии со ст. 16 ФЗ „Об ООО“, при учреждении общества уставный капитал должен быть оплачен в срок до 4 месяцев. Перечень документов, подтверждающих оплату уставного капитала, содержится в Письме ФНС № ШТ-6-07/1045, а именно:

при оплате уставного капитала деньгами — подтверждением является справка из банка, подписанная руководителем и главным бухгалтером банка, а также копии первичных платежных документов;

при оплате уставного капитала неденежными средствами — подтверждением является копия документа, подтверждающего право собственности участника на имущество, с приложением отчета об оценке объектов оценки и акта приема-передачи имущества.

На практике также возможны следующие способы подтверждения оплаты:

подтверждением оплаты служит положение устава, из которого следует, что уставный капитал ООО сформирован (оплачен) полностью (Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 22.03.2016 N Ф08-1385/2016 по делу №А53-9033/2015);

доказательством оплаты является не только банковская квитанция, но и квитанция к приходному кассовому ордеру, оформленная надлежащим образом (с подписью лица, принявшего денежную сумму, и с печатью организации), свод начислений и удержаний, согласно которому из заработной платы участника удерживались средства в счет оплаты доли в уставном капитале (Постановление ФАС Уральского округа от 17.07.2008 N Ф09-4813/08-С4 по делу №А76-24177/2007-11-861).

Возможен и вариант внесения оплаты в уставный капитал позже срока, установленного Законом, однако данный вариант довольно рисковый, так как подтверждающие документы все равно будут оформлены на дату внесения. А раз доля не оплачена — решения участника, по сути, нелегитимны. А само ООО налоговая должна принудительно ликвидировать. Но по факту никто это не отслеживает».