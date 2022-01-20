У российского бизнеса максимальная рентабельность за 13 лет. Необычные результаты исследования

Рентабельность крупных и средних предприятий по итогам 9 месяцев 2021 года достигла 6,44 %. Это максимальный показатель за последние 13 лет. Выше показатель был лишь в докризисный 2008 год.
В 2020 году рентабельность бизнеса была 2,7 %. Речь идет о соотношении прибыли к стоимости чистых активов.
Исследовании провели в компании FinExpertiza. Вот коротко результаты:
Топ-5 регионов по рентабельности бизнеса:
- Белгородская область (42 %);
- Карелия (32,1 %);
- Мурманская область (28,1 %);
- Вологодская область (26 %);
- Новгородской области (21,1 %).
Самые низкие показатели у бизнеса из следующих регионов:
- Ингушетия (-13%);
- Кабардино-Балкария (-5,7%);
- Северная Осетия (-4,6%);
- Дагестан (-4%);
- Чечня (-1,3%).
Что касается отраслей, то расклад по рентабельности такой:
- добыча полезных ископаемых (13,1 %);
- здравоохранение и социальные услуги (9,3 %);
- административная деятельность (аренда оборудования, обслуживание зданий, охрана, колл-центры) (8,6 %);
- обрабатывающая промышленность (8,2 %);
- оптовая и розничная торговля (7,5 %).
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