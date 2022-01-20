У российского бизнеса максимальная рентабельность за 13 лет. Необычные результаты исследования

Рентабельность крупных и средних предприятий по итогам 9 месяцев 2021 года достигла 6,44 %. Это максимальный показатель за последние 13 лет. Выше показатель был лишь в докризисный 2008 год.

В 2020 году рентабельность бизнеса была 2,7 %. Речь идет о соотношении прибыли к стоимости чистых активов.

Исследовании провели в компании FinExpertiza. Вот коротко результаты:

Топ-5 регионов по рентабельности бизнеса:

Белгородская область (42 %);

Карелия (32,1 %);

Мурманская область (28,1 %);

Вологодская область (26 %);

Новгородской области (21,1 %).

Самые низкие показатели у бизнеса из следующих регионов:

Ингушетия (-13%);

Кабардино-Балкария (-5,7%);

Северная Осетия (-4,6%);

Дагестан (-4%);

Чечня (-1,3%).

Что касается отраслей, то расклад по рентабельности такой:

добыча полезных ископаемых (13,1 %);

здравоохранение и социальные услуги (9,3 %);

административная деятельность (аренда оборудования, обслуживание зданий, охрана, колл-центры) (8,6 %);

обрабатывающая промышленность (8,2 %);

оптовая и розничная торговля (7,5 %).