Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

У российского бизнеса максимальная рентабельность за 13 лет. Необычные результаты исследования

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Экономика России
Версия для печати

Рентабельность крупных и средних предприятий по итогам 9 месяцев 2021 года достигла 6,44 %. Это максимальный показатель за последние 13 лет. Выше показатель был лишь в докризисный 2008 год.

В 2020 году рентабельность бизнеса была 2,7 %. Речь идет о соотношении прибыли к стоимости чистых активов.

Исследовании провели в компании FinExpertiza. Вот коротко результаты: 

1

Топ-5 регионов по рентабельности бизнеса:

  • Белгородская область (42 %);
  • Карелия (32,1 %);
  • Мурманская область (28,1 %);
  • Вологодская область (26 %);
  • Новгородской области (21,1 %).

Самые низкие показатели у бизнеса из следующих регионов:

  • Ингушетия (-13%);
  • Кабардино-Балкария (-5,7%);
  • Северная Осетия (-4,6%);
  • Дагестан (-4%);
  • Чечня (-1,3%).

Что касается отраслей, то расклад по рентабельности такой:

  • добыча полезных ископаемых (13,1 %);
  • здравоохранение и социальные услуги (9,3 %);
  • административная деятельность (аренда оборудования, обслуживание зданий, охрана, колл-центры) (8,6 %);
  • обрабатывающая промышленность (8,2 %);
  • оптовая и розничная торговля (7,5 %).

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

Узнайте, когда делать переходные проводки по новым ФСБУ, чтобы они не попали в отчетность за 2021 год.

Только 4 февраля пошаговый разбор заполнения бухотчетности с учетом новых ФСБУ на трехчасовом вебинаре с Альмином Рабиновичем.

Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить