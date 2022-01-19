Microsoft покупает Blizzard. Инвесторы уже советуют присмотреться к их акциям

Microsoft покупает игровую студию Blizzard, причем сделка будет самой дорогой в мире видеоигр — $68,7 млрд. После закрытия сделки Microsoft станет третьей игровой компанией в мире по выручке, уступая Tencent и Sony. Инвесторы советуют брать их акции.

Blizzard создает много культовых компьютерных игр, которые после завершения сделки Microsoft хочет оставить только для своей консоли Xbox. А это — прямой кокурент консолям PlayStation от Sony.

Рынок на это сообщение сразу отреагировал — акции Blizzard выросли на 38%, Microsoft — упал на 2%, а вот акции Sony потеряли на 12,7% на Токийской бирже.

И это не первая сделка Microsoft с целью захвата позиций в видеоиграх. Так, в прошлом году она купила за $7,5 млрд компанию Bethesda — еще одного разработчика культовых игр.

Казалось бы, а чем бы эта информация была бы полезна для инвесторов? А все просто.

Аналитики Mordor Intelligence оценили мировой игровой рынок за 2021 год в $173,70 млрд и считают, что к 2027 году рынок заработает $314,40 млрд. Игровая индустрия на пике, а еще в ближайшие 5-10 лет будет прорыв метавселенных, куда устремятся и разработчики игр.

Поэтому инвесторы советуют обратить внимание на акции крупных игроков сектора: Microsoft, SONY, Nvidia, EA, Take-Two, AMD, Tencent, Nintendo.

По материалам канала «Несложный процент от Яндекс.Инвестиций».