Бухгалтеры обсуждают, как в 1С автоматизировать заполнение формы М-11

При списании материалов в 1С заполняют требование-накладную. В ней должны быть фамилии и подписи сотрудников. Бухгалтерам приходится заполнять фамилию вручную. Как автоматизировать процесс?
Этим вопросом задалась участница нашего форума.
Бухгалтер пишет:
По роду деятельности приходится печатать много М-11, неудобно. что нет возможности выбрать сотрудника, чтобы его должность и ФИО добавилась в печатную форму, как получателя.
Коллеги предлагают следующие варианты:
- купить платную доработку, которая автоматизирует процесс;
- научиться программировать самостоятельно;
- внести правки в печатную форму М-11;
- смириться и продолжать заполнять ФИО вручную.
А как вы заполняете М-11?
Обсуждение идет в теме форума «1С 8.3 базовая Подписи в М-11».
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