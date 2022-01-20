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Бухгалтеры обсуждают, как в 1С автоматизировать заполнение формы М-11

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При списании материалов в 1С заполняют требование-накладную. В ней должны быть фамилии и подписи сотрудников. Бухгалтерам приходится заполнять фамилию вручную. Как автоматизировать процесс?

Этим вопросом задалась участница нашего форума.

Бухгалтер пишет:

По роду деятельности приходится печатать много М-11, неудобно. что нет возможности выбрать сотрудника, чтобы его должность и ФИО добавилась в печатную форму, как получателя.

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Коллеги предлагают следующие варианты:

  • купить платную доработку, которая автоматизирует процесс;
  • научиться программировать самостоятельно;
  • внести правки в печатную форму М-11;
  • смириться и продолжать заполнять ФИО вручную.

А как вы заполняете М-11?

Обсуждение идет в теме форума «1С 8.3 базовая Подписи в М-11».

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