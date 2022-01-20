Как подорожает жилье в 2022 году

К концу 2022 года жилье подорожает на 6-10%. Рост цен на недвижимость должен замедлиться в три раза по сравнению с прошлым годом. Но цена за квадратный метр все равно вырастет выше уровня инфляции.

К таким выводам пришли аналитики проекта «Метр квадратный» (входит в группу ВТБ).

По их оценке, к концу 2022 года 1 кв. м подорожает в среднем на 6-10% (инфляция на конец 2021 года, по данным Росстата, составила 8,39%, а по прогнозу ЦБ она снизится в 2022 году до 4-4,5%). Но «просадки» рынка недвижимости ни по ценам, ни по числу сделок, скорее всего, не будет. Цены на жилье будут расти из-за удорожания строительства. Например, в 2021 году стройматериалы подорожали на 23,8%.

Но даже если ставки по ипотеке и стоимость квадратного метра будут расти, люди продолжат покупать жилье, считает гендиректор «Метра квадратного» Вячеслав Дусалеев. По его словам, интерес к недвижимости в 2022 году поддержат льготное ипотечное кредитование и индексация материнского капитала, ведь его можно потратить, к примеру, на первый взнос по ипотеке.

В 2021-м, оценивает ВТБ, средняя цена квадратного метра на первичном рынке увеличилась на 30% и превысила 100 тыс. руб. В Москве и Санкт-Петербурге цены росли, но не столь стремительно: в столице — на 27%, до 178 тыс. руб., в Петербурге — на 23%, выше 180 тыс. руб. В Подмосковье на 16%, до 158 тыс. руб., а в Ленинградской области цены за м2 составили в среднем 120 тыс. руб.

По материалам Forbes.