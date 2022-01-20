⚡ Пенсии проиндексируют на 8,6 %. Депутаты проголосовали «за»

Госдума сегодня во втором, основном чтении, приняла законопроект о повышенной индексации пенсий в 2022 году. Прибавка будет на 8,6 %.
Законопроект принят единогласно.
Таким образом в 2022 году стоимость пенсионного балла составит 107,36 руб., а фиксированная выплата — 6 564,31 руб.
Средняя пенсия в 2022 году составит около 19 тыс. рублей.
Как вырастет стоимость балла в последующие годы — смотрите в нашей таблице.
Сейчас пенсионерам уже сделали пересчет на 5,9 %. После принятия закона сделают перерасчет и доплатят людям с января.
Напомним, индексация положена только работающим пенсионерам.
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