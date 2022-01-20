В 2022 году допросов в налоговой будет еще больше

«В 2022 году существенно растет число вызовов на допросы в налоговую инспекцию», – сообщила «Клерку» Екатерина Болдинова, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.

Чаще всего налоговики вызывают на допрос не действующих, а бывших сотрудников компании. Был случай, когда вызовы получили 2000 бывших сотрудников одной организации. И речь идет не о топах или среднем звене, а об уборщицах, работниках складов, цехов и т.д.

Для руководства компаний такие вызовы особенно опасны, так как такие сотрудники обычно не оповещают о вызове руководство, а сразу идут в налоговую.

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