Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

ИП взял миллион в кредит и отдал его мошенникам

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Мошенничество
Версия для печати

33-летний предприниматель из Ижевска поверил телефонным мошенникам, взял кредит на неполный миллион рублей и перевел им деньги. 

Ему позвонили якобы из банка и сообщили, что на его имя кто-то пытается оформить кредит на сумму 989 тыс. руб. Чтобы эту операцию предотвратить, ему посоветовали оформить встречный кредит, а также кредитную карту. 

А для сохранности денег ему предложили их перевести на счет, который ему продиктовали. 

Через 2 дня он понял, что его обманули мошенники и обратился в полицию. Там завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в составе организованной группы).

По материалам сайта МВД по Удмуртии.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ С НУЛЯ

Уникальный курс повышения квалификации 120 часов по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.

Старт курса 1 февраля.

На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы для каждодневной работы.

Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить