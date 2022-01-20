ИП взял миллион в кредит и отдал его мошенникам

33-летний предприниматель из Ижевска поверил телефонным мошенникам, взял кредит на неполный миллион рублей и перевел им деньги.
Ему позвонили якобы из банка и сообщили, что на его имя кто-то пытается оформить кредит на сумму 989 тыс. руб. Чтобы эту операцию предотвратить, ему посоветовали оформить встречный кредит, а также кредитную карту.
А для сохранности денег ему предложили их перевести на счет, который ему продиктовали.
Через 2 дня он понял, что его обманули мошенники и обратился в полицию. Там завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в составе организованной группы).
По материалам сайта МВД по Удмуртии.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ С НУЛЯ
Уникальный курс повышения квалификации 120 часов по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.
Старт курса 1 февраля.
На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы для каждодневной работы.