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C нежилого дачного дома надо платить налог на имущество, как с жилого

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Рубрика Налог на имущество физических лиц
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Если на садовом участке находится нежилое здание, и это не хозпостройка и не гараж, значит, это дачный дом. Для целей налога на имущество он относится к жилым строениям.

Разъяснение для налоговиков дала ФНС в письме № СД-4-21/454@ от 18.01.2022.

Дело в том, что раньше Ростреестр регистрировал дачные дома просто как нежилые здания. Норма закона изменилась, но людям не надо переделывать документы. И Росреестр тоже не должен что-то менять в ЕГРН.

Надо иметь в виду, что нежилое здание признается садовым домом, если оно:

  • сезонного или вспомогательного использования;
  • предназначено для отдыха и временного пребывания людей;
  • не является хозяйственной постройкой и гаражом, признаются садовыми домами.

По нормам НК дома (и садовые тоже), расположенные на земельных участках для ведения садоводства, относятся к жилым домам.

ФНС заявляет, что налоговики в своей программе АИС «Налог-3» должны все настроить, чтобы у таких строений был код как у жилого дома.

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