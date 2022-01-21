C нежилого дачного дома надо платить налог на имущество, как с жилого

Если на садовом участке находится нежилое здание, и это не хозпостройка и не гараж, значит, это дачный дом. Для целей налога на имущество он относится к жилым строениям.
Разъяснение для налоговиков дала ФНС в письме № СД-4-21/454@ от 18.01.2022.
Дело в том, что раньше Ростреестр регистрировал дачные дома просто как нежилые здания. Норма закона изменилась, но людям не надо переделывать документы. И Росреестр тоже не должен что-то менять в ЕГРН.
Надо иметь в виду, что нежилое здание признается садовым домом, если оно:
- сезонного или вспомогательного использования;
- предназначено для отдыха и временного пребывания людей;
- не является хозяйственной постройкой и гаражом, признаются садовыми домами.
По нормам НК дома (и садовые тоже), расположенные на земельных участках для ведения садоводства, относятся к жилым домам.
ФНС заявляет, что налоговики в своей программе АИС «Налог-3» должны все настроить, чтобы у таких строений был код как у жилого дома.
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