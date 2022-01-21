❗️ Если вы опоздали со сдачей единой упрощенной декларации, еще есть время все исправить

Вчера истек срок сдачи единой упрощенной декларации. Ее сдают те, у кого не было операций и движений по счету. Но сдача этого отчета — право, а не обязанность. Вместо ЕУД фирма может сдать декларации по НДС и налогу на прибыль.

Срок сдачи декларации по НДС за 4 квартал 2021 года — 25 января 2022 года. Значит, компания вполне может уложиться в срок и вместо ЕУД, которую забыли сдать, отправить в ИФНС декларацию по НДС.

Еще до 28 марта надо будет сдать декларацию по налогу на прибыль.