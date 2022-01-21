Остаток социального вычета по НДФЛ не переносится на следующий год

Если человек оплатил лечение, и эта сумма больше, чем его годовая зарплата, то получить вычет на всю сумму расходов не получится. Часть вычета «сгорит». Потому что социальный налоговый вычет не переносится на следующий год.

Максимальная суммы социального вычета — 120 тыс. рублей в год. Но по дорогостоящим видам лечения лимита нет.

Вычет дают по доходам того года, в котором фактически были произведены расходы на оплату.

Перенос остатка неиспользованного социального налогового вычета в одном налоговом периоде на последующие годы Налоговым кодексом не предусмотрен, напоминает ФНС.

Переносить на следующий год можно только имущественный налоговый вычет.

Добавим, что с 2022 года изменился порядок получения социального вычета через работодателя. Теперь вычет дадут с начала года, даже если за ним обратиться в середине года. Раньше такое правило действовало для имущественного вычета.