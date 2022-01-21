Изменились КБК по акцизам и НДПИ

С 2022 года ввели новые КБК по акцизам на жидкую сталь. Также поменялись КБК по налогу на добычу прочих полезных ископаемых.
Кроме того, отменили отдельные КБК на госпошлину за регистрацию бизнеса через МФЦ. Теперь КБК не зависит от того, как проходит регистрация.
Налоговики подготовили таблицы с новыми КБК и отмененными КБК.
Скачать их можно здесь и здесь.
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