Бесплатный тариф G Suite от Google становится платным с 1 мая. Это коснется корпоративных емейлов

Пользователи сервиса G Suite должны до 1 мая 2022 года оформить подписку, либо Google переведет их на платный тариф автоматически.

G Suite — это набор приложений для бизнеса: электронная почта, редактирование онлайн-документов, хранение данных, видеочат, электронные таблицы и т.д. Многие компании используют этот сервис. К примеру, корпоративную электронную почту с названием компании в домене.

Стоимость — от 6 до 18 долларов в месяц за каждого пользователя, в зависимости от тарифа. К примеру, если в компании 100 человек пользуется корпоративной почтой от Гугла — это будет уже около 1000 долларов в месяц.

Сам сервис появился в 2006 году и был бесплатный. В 2012 году появилась плата для новых аккаунтов, а для компаний, которые им пользовались до этого, он остался бесплатным.

Google не будет списывать у пользователей деньги до 1 июля 2022 года. Однако компания заблокирует аккаунты, владельцы которых не укажут банковские данные к этому сроку.

Для обычных пользователей Google без доступа к корпоративным инструментам ничего не меняется.

По материалам vc.ru.