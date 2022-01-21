Как не попасть на штрафы из-за маркировки воды: бесплатный вебинар

Как работать с маркированной продукцией без ошибок, избежать штрафов и сократить издержки при внедрении маркировки — расскажут эксперты от ЦРПТ.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар « Маркировка воды 2022. Как работать с маркированным товаром и повышать эффективность бизнеса ». Он пройдет 26 января, начало в 11:00 по Мск. Обучение онлайн, по результатам даем удостоверение о повышении квалификации.

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