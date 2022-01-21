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Как не попасть на штрафы из-за маркировки воды: бесплатный вебинар

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Рубрика Маркировка товаров
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Как работать с маркированной продукцией без ошибок, избежать штрафов и сократить издержки при внедрении маркировки — расскажут эксперты от ЦРПТ.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Маркировка воды 2022. Как работать с маркированным товаром и повышать эффективность бизнеса». Он пройдет 26 января, начало в 11:00 по Мск. Обучение онлайн, по результатам даем удостоверение о повышении квалификации.

Вы узнаете:

  • как работать с маркированным товаром по закону;
  • что делать, чтобы не получать штрафы;
  • как выгоднее наносить коды маркировки на товар;
  • какими трудностями можно столкнуться при маркировке и как быть, чтобы их избежать;
  • как работать с сервисом маркировки, чтобы упростить маркировку и оптимизировать бизнес-процессы.

Спикеры:

  • Данила Севостьянов, технический руководитель проектов ЦРПТ;
  • Ильмир Мингарипов, Product owner сервиса Docrobot.Маркировка 1С;
  • Сергей Апанасенко, к.т.н., коммерческий директор ООО «Альбига».

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