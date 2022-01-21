Нужен ли бухгалтерам английский или это просто мода? Но получать точно будете больше

В профессиональной деятельности бухгалтера английский язык необходим не всегда. Но зачастую без него — никуда. Да и зарабатывать лучше 200 тыс. в месяц, а не 50.

Учредители компании — иностранцы? Для общения с ними нужен английский. Фирма заключает экспортные или импортные сделки? Для общения с контрагентами и изучения документов английский не помешает. Компания готовит отчетность по МСФО или GAAР? Тут без знания языка также не обойтись. Ну и меркантильный интерес никто не отменял. Хотите зарабатывать больше? Надо знать английский.

Анализ вакансий показывает, что бухгалтерам со знанием английского предлагают оклад больше.

Мы проанализировали вакансии. Бухгалтеру на участок со знанием английского предлагают оклад 70 тыс. рублей.

Главным бухгалтером с английским можно устроиться на 150 — 200 тыс. рублей.

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