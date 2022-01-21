Если прошлогодняя электронная подпись не просрочена, ее можно использовать в 2022 году

Полученную в 2021 году КЭП с неистекшим сроком действия можно использовать для сдачи отчетности в этом году.
Такая подпись должна быть получена в удостоверяющих центрах, прошедших аккредитацию по новым требованиям. Их перечень есть на сайте Минцифры.
С 01.01.2022 года КЭП на директора компании и ИП оформляет только удостоверяющий центр ФНС и его доверенные лица.
Перечень налоговых инспекций, где выдают ЭП, смотрите здесь.
Список доверенных лиц УЦ ФНС — здесь.
Электронные подписи лицам, которые действуют от имени компании по доверенности, выдаются аккредитованными удостоверяющими центрами.
Такие разъяснения дает УФНС по Санкт-Петербургу.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ С НУЛЯ
Уникальный курс повышения квалификации 120 часов по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.
Старт курса 1 февраля.
На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы для каждодневной работы.