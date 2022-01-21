Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Если прошлогодняя электронная подпись не просрочена, ее можно использовать в 2022 году

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Электронная отчетность
Версия для печати
Скачать

Полученную в 2021 году КЭП с неистекшим сроком действия можно использовать для сдачи отчетности в этом году.

Такая подпись должна быть получена в удостоверяющих центрах, прошедших аккредитацию по новым требованиям. Их перечень есть на сайте Минцифры.

С 01.01.2022 года КЭП на директора компании и ИП оформляет только удостоверяющий центр ФНС и его доверенные лица.

Перечень налоговых инспекций, где выдают ЭП, смотрите здесь.

Список доверенных лиц УЦ ФНС — здесь.

Электронные подписи лицам, которые действуют от имени компании по доверенности, выдаются аккредитованными удостоверяющими центрами.

Такие разъяснения дает УФНС по Санкт-Петербургу.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ С НУЛЯ

Уникальный курс повышения квалификации 120 часов по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.

Старт курса 1 февраля.

На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы для каждодневной работы.

Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить