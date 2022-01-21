Столичный бизнес в 2021 году заработал больше, чем до пандемии

Оборот московских компаний из пострадавших отраслей превысил результат 2020-го года на 62,7% и составил 4,8 трлн руб. Это на 43% выше, чем в 2019 году.

Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.

По его словам, обороты пострадавших отраслей обгоняют также и допандемийный уровень: во втором полугодии 2021 года они были на 43% выше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Максимальный оборот пришелся на 4 квартал — почти полтора триллиона рублей. На октябрь и ноябрь, несмотря на 11 нерабочих дней, ежемесячная выручка составила 460 млрд руб., всего на 7% ниже, чем в сентябре. А в декабре бизнес установил рекорд — выручка пострадавших отраслей составила 576 млрд руб., на 25% выше, чем в ноябре.

Лидерами роста стали гостиницы, у них обороты по сравнению с 2020-м годом выросли на 94%. СМИ и полиграфия — на 60%, сфера бытовых услуг — на 57%, пострадавшие секторы торговли — на 54%. А общепит — поднял обороты на 44%.

Исключением стали туроператоры: хотя им и удалось увеличить выручку на 73 процента по сравнению с 2020 годом, она все равно отстает от уровня 2019 года.

По материалам mos.ru.