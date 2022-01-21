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Биткоин подешевел на 10%

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Рубрика Криптовалюта
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Биткоин упал почти на 10% и торгуется на отметке 37,87 тысяч долларов. Хотя три часа назад падение было на 8%, что показало минимум с августа 2021 года.

Сегодня утром криптовалюта упала до минимума с 5 августа 2021 года, достигнув отметки в $38,2 тыс. А в данный момент отметка еще ниже.

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Кстати говоря, это еще не предел. Эксперты прогнозировали падение до отметки 30 тыс. долларов.   

А в ЦБ высказались за полный запрет сделок с криптовалютами.

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