Биткоин подешевел на 10%

Биткоин упал почти на 10% и торгуется на отметке 37,87 тысяч долларов. Хотя три часа назад падение было на 8%, что показало минимум с августа 2021 года.

Сегодня утром криптовалюта упала до минимума с 5 августа 2021 года, достигнув отметки в $38,2 тыс. А в данный момент отметка еще ниже.

Кстати говоря, это еще не предел. Эксперты прогнозировали падение до отметки 30 тыс. долларов.

А в ЦБ высказались за полный запрет сделок с криптовалютами.