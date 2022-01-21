Биткоин подешевел на 10%

Биткоин упал почти на 10% и торгуется на отметке 37,87 тысяч долларов. Хотя три часа назад падение было на 8%, что показало минимум с августа 2021 года.
Сегодня утром криптовалюта упала до минимума с 5 августа 2021 года, достигнув отметки в $38,2 тыс. А в данный момент отметка еще ниже.
Кстати говоря, это еще не предел. Эксперты прогнозировали падение до отметки 30 тыс. долларов.
А в ЦБ высказались за полный запрет сделок с криптовалютами.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ С НУЛЯ
Уникальный курс повышения квалификации 120 часов по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.
Старт курса 1 февраля.
На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы для каждодневной работы.