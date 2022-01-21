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У иностранных инвесторов хотят забирать акции стратегических предприятий

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Рубрика Инвестиции
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Сделки иностранных инвесторов с покупками акций стратегических компаний, в которых были нарушения, предлагают признавать ничтожными, а сами акции изымать в доход государства. Пострадать могут и российские инвесторы, которые используют офшорные компании.

ФАС предлагает поправки к закону «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (57-ФЗ).

Сейчас действуют правила, по которым инвестор, покупающий от 50% голосующих акций, должен согласовать сделку в правительственной комиссии. Но по факту такое происходит не всегда. Например, покупатель не указывает, что бенефициарами будут иностранцы.

Суд может изъять в доход государства акции, полученные по ничтожной сделке, но только если это прямо предусмотрено законом. Потому в ФАС и хотят внести в закон норму «в том числе может взыскать в доход Российской Федерации приобретенные в результате совершения такой сделки акции (доли)».

Эксперты считают, что под действие поправок, если их примут, может попасть и российский бизнес, использующий в своей структуре офшоры. И назвали этот процесс «национализацией» и «конфискацией».

Текст законопроекта есть во вложении.

По материалам «Коммерсантъ».

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