При покупке недостроенного дома можно получить имущественный вычет на стройматериалы

Если вы потратились на отделку своей новой квартиры или дома, можно включить эти расходы в имущественный вычет можно. Но только если купленное жилье — незавершенка.
Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/105255 от 23.12.2021.
В расходы на новое строительство или покупку дома для вычета по НДФЛ можно включить следующие расходы:
- на покупку строительных и отделочных материалов;
- на покупку жилого дома, в том числе не оконченного строительством;
- на строительные работы (достройка дома, не оконченного строительством) и отделка;
- на подключение к сетям электро-, водо- и газоснабжения и канализации.
Расходы на достройку и отделку учитываются, если договор купли-продажи предусматривает покупку не завершенного строительством жилого дома или квартиры без отделки.
Если вы купили готовую квартиру или дом, вычет на стройматериалы не дадут.
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