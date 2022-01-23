Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Доходы при УСН учитываются кассовым методом

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика УСН
Версия для печати

На упрощенке налогом облагаются доходы от реализации и внереализационные доходы как в денежной форме, так и в натуральной.

Об этом напомнил Минфин в письме № 03-11-11/104935 от 22.12.2021.

Учитываются поступления за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права.

При УСН датой получения доходов признается:

  • день поступления денег на счета в банках или в кассу;
  • день получения иного имущества (работ, услуг) или имущественных прав;
  • день погашения задолженности иным способом.

 

РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020

Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?

Только 31 января пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.

Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить