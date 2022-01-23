Доходы при УСН учитываются кассовым методом

На упрощенке налогом облагаются доходы от реализации и внереализационные доходы как в денежной форме, так и в натуральной.
Об этом напомнил Минфин в письме № 03-11-11/104935 от 22.12.2021.
Учитываются поступления за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права.
При УСН датой получения доходов признается:
- день поступления денег на счета в банках или в кассу;
- день получения иного имущества (работ, услуг) или имущественных прав;
- день погашения задолженности иным способом.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
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