Добровольные взносы ИП в ФСС выросли до 4,8 тысяч рублей

С 2022 года увеличился МРОТ, поэтому вырос и размер добровольных взносов в ФСС для предпринимателей. Заплатить до 31.12.2022 надо 4 833,72 руб.

Расчет такой: 13 890×2,9% x 12 = 4 833,72.

Для северных районов (где действует зарплатный районный коэффициент) взносы будут выше на этот РК.

Чтобы иметь право на получение пособий из ФСС, ИП должен вступить в добровольные правоотношения и заплатить взносы.

Это надо сделать заблаговременно.

Если оформиться добровольцем и уплатить взнос до 31.12.2022, то с 01.01.2023 появится право на больничные.

Если ИП не успеет заплатить взнос до конца 2022 года, то добровольные правоотношения прекращаются.

Расчет пособий ИП идет из МРОТ на дату болезни. Сейчас нельзя подсчитать размер пособия в 2023 году, так как МРОТ пока неизвестен.

Если ИП все оформил и оплатил в 2021 году, то в 2022 году пособия будут считать из МРОТ 13 890 руб.

Например, ИП взял больничный с 11.01.2022 по 24.01.2022. Средний дневной заработок составит 13 890 / 30 = 463,00 руб. Пособие составит 463,00×14 = 6 482,00 руб.