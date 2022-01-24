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Поменяется оператор ГИС ЖКХ, заработает мобильное приложение и новые сервисы

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Рубрика Жилищное законодательство
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С 1 апреля сменится оператор системы ГИС ЖКХ. Вместо «Почты России» этой работой будет заниматься АО «Оператор информационной системы».

Опубликовано распоряжение Правительства № 34-р от 20.01.2021.

Новый оператор сделает ГИС ЖКХ более удобной для людей.

Появится мобильное приложение, новые сервисы.

На базе этой системы будет создана единая цифровая платформа учета данных о ЖКХ.

Сейчас на сайте ГИС ЖКХ можно:

  • узнать о сроках проведения капремонта в вашем доме;
  • внести показания счетчиков;
  • оплатить коммунальные услуги;
  • принять участие в электронных голосованиях собственников жилья;
  • написать обращение или жалобу.

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