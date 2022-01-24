Поменяется оператор ГИС ЖКХ, заработает мобильное приложение и новые сервисы

С 1 апреля сменится оператор системы ГИС ЖКХ. Вместо «Почты России» этой работой будет заниматься АО «Оператор информационной системы».
Опубликовано распоряжение Правительства № 34-р от 20.01.2021.
Новый оператор сделает ГИС ЖКХ более удобной для людей.
Появится мобильное приложение, новые сервисы.
На базе этой системы будет создана единая цифровая платформа учета данных о ЖКХ.
Сейчас на сайте ГИС ЖКХ можно:
- узнать о сроках проведения капремонта в вашем доме;
- внести показания счетчиков;
- оплатить коммунальные услуги;
- принять участие в электронных голосованиях собственников жилья;
- написать обращение или жалобу.
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