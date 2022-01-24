Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Отец может получить вычет по НДФЛ на обучение ребенка, даже если он в разводе с его матерью

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Социальный вычет
Версия для печати

Если родители оплатили за обучение своего ребенка-студента, а потом развелись, один из них может получить социальный вычет до 50 тыс. рублей. Главное, представить в ИФНС договор и документ об оплате.

Максимальный вычет по обучению детей — 50 тыс. рублей на обоих родителей за одного ребенка. Для вычета должны быть документы об оплате учебы.

Важное условие: учеба должна быть очная в организации или ИП, у которые есть необходимое разрешение:

  • лицензия — для российской организации;
  • документ о статусе организации, осуществляющей образовательную деятельность — для иностранной организации;
  • сведения об осуществлении образовательной деятельности в ЕГРИП — для ИП.

Если с этим все нормально, то родитель может заявить вычет, даже если на этот момент он уже в разводе.

Договор должен быть на имя этого родителя и им же произведена оплата за обучение.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/103087 от 17.12.2021

РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020

Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?

Только 31 января пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.

Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить