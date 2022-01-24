Отец может получить вычет по НДФЛ на обучение ребенка, даже если он в разводе с его матерью

Если родители оплатили за обучение своего ребенка-студента, а потом развелись, один из них может получить социальный вычет до 50 тыс. рублей. Главное, представить в ИФНС договор и документ об оплате.
Максимальный вычет по обучению детей — 50 тыс. рублей на обоих родителей за одного ребенка. Для вычета должны быть документы об оплате учебы.
Важное условие: учеба должна быть очная в организации или ИП, у которые есть необходимое разрешение:
- лицензия — для российской организации;
- документ о статусе организации, осуществляющей образовательную деятельность — для иностранной организации;
- сведения об осуществлении образовательной деятельности в ЕГРИП — для ИП.
Если с этим все нормально, то родитель может заявить вычет, даже если на этот момент он уже в разводе.
Договор должен быть на имя этого родителя и им же произведена оплата за обучение.
Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/103087 от 17.12.2021
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
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