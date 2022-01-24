Имущественный вычет дают один раз в жизни на 2 млн рублей

Если вы получили вычет на покупку квартиры, которая стоила менее 2 млн рублей, можно получить вычет еще и по другой квартире. Главное, чтобы общая сумма вычета была 2 млн рублей. Это правило действует с 2014 года.
Разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/105733 от 24.12.2021.
Ведомство напомнили, как менялся размер вычета:
- с 2001 года — 600 000 руб.;
- с 2003 года — 1 000 000 руб.;
- с 2008 года — 2 000 000 руб.
Пока увеличивать размер вычета не планируют.
Вычет дается один раз в жизни. Раньше получить его можно было только по одной покупке, даже если это дешевое жилье.
Но с 2014 года в НК внесли поправки и теперь вычет дают на 2 млн руб., а количество жилья не ограничено. Можно купить 3 квартиры и по всем получить вычет, если их общая стоимость укладывается в 2 млн рублей.
То есть сейчас остаток имущественного вычета не сгорает (если была покупка до 2 млн). Он может быть учтен при получении вычета в дальнейшем, при покупке другого жилья.
Но имейте в виду — это правило действует, только если первое жилье было куплено после 01.01.2014.
Если вы в 2002 году купили квартиру за 500 000 руб., то право на вычет у вас потеряно навсегда. Получить сейчас еще вычет на 1,5 млн, увы, не получится. Об этом неоднократно заявлял Минфин — например, в письме от 27.10.2020 № 03-04-05/93511.
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