Для бизнеса рост налога на имущество хотят ограничить

Для налога на имущество организаций планируют ввести планку ежегодного роста — 10 %. Сейчас такое ограничение есть для налога на имущество физлиц.

Законопроект подготовят в партии Роста.

Дело в том, что сейчас малый бизнес столкнулся с резким увеличением кадастровой стоимости недвижимости. Из-за этого налог растет как на дрожжах — иногда в 6 — 7 раз.

В этой связи в НК хотят прописать, что имущественный налог в отношении конкретного объекта не может увеличиваться быстрее, чем на 10 % в год.