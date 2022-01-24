Для бизнеса рост налога на имущество хотят ограничить

Для налога на имущество организаций планируют ввести планку ежегодного роста — 10 %. Сейчас такое ограничение есть для налога на имущество физлиц.
Законопроект подготовят в партии Роста.
Дело в том, что сейчас малый бизнес столкнулся с резким увеличением кадастровой стоимости недвижимости. Из-за этого налог растет как на дрожжах — иногда в 6 — 7 раз.
В этой связи в НК хотят прописать, что имущественный налог в отношении конкретного объекта не может увеличиваться быстрее, чем на 10 % в год.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?
Только 31 января пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.