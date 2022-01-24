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Начали тестировать российскую ОС «Фантом». Она нужна для медоборудования, банков, пожарной сигнализации

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Рубрика Интернет и IT
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В России за 12 лет с нуля разработали операционную систему «Фантом». Сейчас она готова для тестирования, а полноценный релиз планируют провести в конце года

Об этом сообщил в интервью Дмитрий Завалишин, главный разработчик.

Он работает над системой с 2010 года совместно с холдингом DZ Systems, первую компанию которого он основал в 2005 году.

Система «Фантом» отличается от классических Windows, Linux и macOS — она использует персистентную виртуальную память, управляемый код и глобальное адресное пространство. Суть отличий — непрерывность процессов и высокая надежность хранения данных, большая производительность.

Основная ниша «Фантома» — это встраиваемые системы. То есть управление промышленным оборудованием и бытовой техникой и прочие задачи, где сейчас используют Linux.

По материалам VC.ru.

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