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Стоимость ипотеки выросла до уровня 2015 года из-за того, что ЦБ повысил ставку

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Рубрика Ипотека
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За последний месяц 2021 года полная стоимость ипотеки в стране выросла на 4,4 процентных пункта, до 13,2%. Последний раз такие показатели отмечали в 2014-15 годах.

Данные привели аналитики бюро кредитных историй «Эквифакс».

Средняя стоимость ипотечного кредита, по данным компании, в декабре прошлого года выросла до 13,2%, тогда как в ноябре она была 8,8%. Эксперты связали такой рост с повышением ЦБ ключевой ставки, вслед за которой банки начали повышать ставки по ипотеке до двузначных значений.

Это привело к тому, что люди стали меньше занимать у банков на покупку жилья. За месяц средний размер кредита упал на 13,5%, до 530 тыс. руб. А средний срок ипотеки сократился на 2 года — до 17 лет и 5 месяцев.

По мнению аналитиков, дальнейший прогноз по ставкам зависит от политики ЦБ и от действий властей по поддержке льготной ипотеки.

Материалы «РИА Новости».

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