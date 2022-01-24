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Биткоин может упасть ниже $30 тысяч

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Рубрика Криптовалюта
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Криптовалюта продолжает снижаться: аналитики ждут пробоя отметки в 30 тыс. долларов. А после этого, по их мнению, может начаться рост. 

Об этом заявил финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев.

По его словам, крипта может упасть до отметки 30 тыс. долларов, а после этого, возможно, начнет восстанавливаться.

«Проблема в том, что фондовый рынок тоже чувствует себя плохо. Не исключается вероятность, что инвесторы готовятся к повышению ставок и избавляются от сверх рисковых активов», — считает Кархалев.

А CEO криптобиржи EXMO Сергей Жданов считает, что восстановление начнется после пробоя отметки в $30 тыс.

На прошлой неделе 21 января биткоин упал до $37 тыс. А 22 января еще ниже — до $34 тыс.

По материалам «РБК».

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