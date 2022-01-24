От инфляции выигрывает сырьевой и банковский сектор. Хотя российский финрынок все равно падает

Акции высокотехнологичных компаний падают в ожидании повышения ключевой ставки ФРС США. А нефтегазовые, металлургические, горнодобывающие и банковские ценные бумаги наоборот растут в инфляцию.

Сектора с растущими акциями занимают ключевую роль на российском финансовом рынке, но из-за внешней политики приток инвестиций низкий.

Акций технологических и телекоммуникационных компаний падают, как показал опрос Bank of America. Спрос на их ценные бумаги падает из-за высокой инфляции в США (7%) и обещанного роста ставки ФРС.

По оценкам BofA (основанным на данных EPFR), за минувшую неделю в этот сектор поступило только $70 млн, это минимум за неделю с мая 2020 года.

При этом освобожденные средства идут на покупку ценных бумаг сырьевых компаний.

По данным EPFR, за минувшую неделю фонды компаний финансового сектора, горнодобывающей промышленности и металлургии, а также нефтегазовых компаний, заработали соответственно $2,4 млрд, $1,8 млрд и $0,7 млрд.

Однако российский рынок больше зависит не от инфляции в США, а от обострения внешнеполитических отношений. На их фоне индекс Мосбиржи с начала года упал до 9%.

По материалам «Коммерсантъ».