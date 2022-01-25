В Подмосковье больничные листы теперь закрывают дистанционно

В Московской области ввели систему закрытия больничных листов без явки пациента в поликлинику.
Министр здравоохранения региона Светлана Стригункова пояснила, как это работает.
Когда наступает срок закрытия больничного, сотрудник диспетчерского центра связывается с пациентом. Если человек выздоровел и согласен на выписку с больничного, листок закрывают дистанционно.
Если пациент продолжает болеть, то больничный лист продлят.
БУХУЧЕТ КАРДИНАЛЬНО ПОМЕНЯЛСЯ! ВЫ ГОТОВЫ?
Как правильно внедрить в работу сразу 5 новых ФСБУ? Когда и какие сделать проводки?
Идет набор в группу на курс повышения квалификации 120 часов «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ».
Старт 15 февраля.