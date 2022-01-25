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В Подмосковье больничные листы теперь закрывают дистанционно

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Рубрика Больничные
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В Московской области ввели систему закрытия больничных листов без явки пациента в поликлинику.

Министр здравоохранения региона Светлана Стригункова пояснила, как это работает.

Когда наступает срок закрытия больничного, сотрудник диспетчерского центра связывается с пациентом. Если человек выздоровел и согласен на выписку с больничного, листок закрывают дистанционно.

Если пациент продолжает болеть, то больничный лист продлят.

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