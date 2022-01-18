❗ Электронные больничные будут закрывать дистанционно

С этого года больничные листы оформляются только в электронном виде. Теперь и закрыть электронный больничный можно будет без визита в поликлинику.,

Такое новвведение готовят власти. Об этом заявил замглавы кабмина Дмитрий Чернышенко на заседании по борьбе с ковидом.