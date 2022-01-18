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❗ Электронные больничные будут закрывать дистанционно

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Рубрика Больничные
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С этого года больничные листы оформляются только в электронном виде. Теперь и закрыть электронный больничный можно будет без визита в поликлинику., 

Такое новвведение готовят власти. Об этом заявил замглавы кабмина Дмитрий Чернышенко на заседании по борьбе с ковидом.

С 2022 года с больничными все будет по-новому

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