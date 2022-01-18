❗ Электронные больничные будут закрывать дистанционно

С этого года больничные листы оформляются только в электронном виде. Теперь и закрыть электронный больничный можно будет без визита в поликлинику.,
Такое новвведение готовят власти. Об этом заявил замглавы кабмина Дмитрий Чернышенко на заседании по борьбе с ковидом.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021
Узнайте, когда делать переходные проводки по новым ФСБУ, чтобы они не попали в отчетность за 2021 год.
Только 4 февраля пошаговый разбор заполнения бухотчетности с учетом новых ФСБУ на трехчасовом вебинаре с Альмином Рабиновичем.