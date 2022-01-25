Меньше трети заемщиков согласились на одобренные банками кредиты в 2021 году

В прошлом году россияне стали реже соглашаться на кредиты, которые им в банках уже одобрили. Причины — ставки растут, а люди выбирают среди нескольких предложений.

К таким выводам пришли аналитики кредитного бюро «Эквифакс».

Существует показатель take rate — доля выданных кредитов по отношению к количеству одобренных заявок. Этот показатель показывает, насколько клиентов устраивают предложенные условия по кредитам и их готовность брать в долг.

В расчет входят только те заявки, которые люди сами подавали, предложения от банков, которые они рассылают — в анализе не учитывают, сообщил гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

За прошлый год take rate составил 29,6%. Иными словами, менее трети заемщиков согласились с условиями и в итоге взяли кредит.

Показатель начал падать с началом пандемии в 2020 году, в 2021 году ситуация не поменялась.

Одной из причин эксперты называют повышение ставок. Кроме того, аналитики указывают, что клиенты обращаются в несколько банков, выясняют условия и соглашаются на самые выгодные. А отказы по остальным банкам и идут в статистику.

По материалам «РБК».