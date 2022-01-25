🙅 Половина бухгалтеров разочаровались в профессии

Лишь 5 из 10 бухгалтеров удовлетворены своей профессией. Только 54 % заявили, что и сейчас подтвердили бы свое решение стать именно бухгалтером, а среди экономистов таких довольных еще меньше — всего 45 %.

Такие данные приводятся в исследования компании Superjob.

Среди специалистов, которые особенно довольны своей профессией и не променяют ее ни на какую другую, расклад такой:

архитекторы — 83 %;

программисты — 82 %;

сметчики — 76 %;

врачи — 69 %;

медсестры — 65 %;

HR-менеджеры — 63 %.

А вам, коллеги-бухгалтеры, нравится профессия?

Приглашаем принять участие в опросе.