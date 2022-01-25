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🙅 Половина бухгалтеров разочаровались в профессии

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Рубрика Бухгалтеры
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Лишь 5 из 10 бухгалтеров удовлетворены своей профессией. Только 54 % заявили, что и сейчас подтвердили бы свое решение стать именно бухгалтером, а среди экономистов таких довольных еще меньше — всего 45 %.

Такие данные приводятся в исследования компании Superjob.

Среди специалистов, которые особенно довольны своей профессией и не променяют ее ни на какую другую, расклад такой:

  • архитекторы — 83 %;
  • программисты — 82 %;
  • сметчики — 76 %;
  • врачи — 69 %;
  • медсестры — 65 %;
  • HR-менеджеры — 63 %.

А вам, коллеги-бухгалтеры, нравится профессия?

Приглашаем принять участие в опросе.

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