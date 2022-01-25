🙅 Половина бухгалтеров разочаровались в профессии

Лишь 5 из 10 бухгалтеров удовлетворены своей профессией. Только 54 % заявили, что и сейчас подтвердили бы свое решение стать именно бухгалтером, а среди экономистов таких довольных еще меньше — всего 45 %.
Такие данные приводятся в исследования компании Superjob.
Среди специалистов, которые особенно довольны своей профессией и не променяют ее ни на какую другую, расклад такой:
- архитекторы — 83 %;
- программисты — 82 %;
- сметчики — 76 %;
- врачи — 69 %;
- медсестры — 65 %;
- HR-менеджеры — 63 %.
А вам, коллеги-бухгалтеры, нравится профессия?
Приглашаем принять участие в опросе.
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